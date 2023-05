Al voltant de 2/4 de 2 del migdia, a una carretera secundària de la, i per causes que es desconeixen, un vehicle ha sortit de la via i ha impactat contra una pedra i un arbre, quedant mig bolcat.La conductora, una dona de 39 anys ha resultat. En arribar els Bombers, que hi han destinat tres dotacions, han ajudat a sortir a la dona del vehicle. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha destinat una ambulància i un helicòpter medicalitzat, que ha traslladat a la dona a l'hospital Vall d'Hebron amb diagnòstic greu.