​El Zoo del Pirineu rescata una guineu òrfena

El dia 4 de maig l’equip del Zoo del Pirineu es va traslladar a Balaguer per acollir. La veterinària del centre va determinar que la femella va perdre la seva mare a l’edat d’uns escassos 13 dies i que va passar uns 2 a 3dies sola fins que va ser trobada al mig de la carretera.La guineu va superar la part crítica i té una bona prognosi per tornar a la natura., en un espai on la caça de guineus no està permesa degut a la seva important tasca en el control de la sobrepoblacióde conills. Els visitants del zoo no poden veure aquesta petita cria, ja que és d’una vitalimportància que la guineu creixi amb el mínim contacte possible amb humans per evitar ques’humanitzi.Laresponsable del centre, vol destacar que, tot i que la guineu té unavisibilitat mediàtica superior als altres animals que acudeixen al centre de rescat al nord dela comarca del Solsonès, tots els animals són tractats amb la mateixa responsabilitat i cura.