​El Centre de Formació de persones adultes del Solsonès visita la Bonàrea de Guissona

A la visita vàrem conèixer una empresa per dins i veure el procés d’elaboració de diferents productes, la seva distribució i fabulosa organització.

El dilluns 15 de maig, alumnat del nostre centre va fer una, una indústria del sector agroalimentari que desenvolupa totes les activitats ramaderes, industrials i comercials necessàries per arribar al consumidor sense intermediaris. A la visita vàremi veure el procés d’elaboració de diferents productes, la seva distribució i fabulosa organització.vàrem gaudir de l’excursió, la qual fou subvencionada per l’empresa BonÀrea de Guissona, per mitjà de la botiga de Solsona, de la qual és gerent la senyora Sònia Tarifa i a la que volem agrair aquesta oportunitat que ens ha brindat.Un cop feta la visita guiada, vàremi conèixer millor la població.Des de l’escola, donat que la sortida és gratuïta per als interessats, es va proposar que cada assistent fes una aportació de 3€ alper tal de fer un petit gest benèfic.Tot l’alumnat va coincidir en què fou una experiència de gran interès i varen aprendre moltes coses.Hem de remarcar que, entre altres, el nostre alumnat aprèn, interacciona i posa en pràctica el respectar-se i estar els uns amb els altres. Objectius prou importants d’anar treballant, dia a dia i a totes les edats,