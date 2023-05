​El CTFC promou la gestió sostenible dels productes silvestres comestibles per generar noves oportunitats al medi rural

D’esquerra a dreta: Roser Maneja, directora de Recerca del CTFC; Octavi Quintana, director de la Fundació PRIMA; Salvador Blanch-Roure, del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat, i Míriam Piqué, responsable del Programa del Gestió Forestal Multifuncional del CTFC

El creixent interès pels productes locals, la seva sostenibilitat i el valor social han fet augmentar la demanda d’aquests productes per al seu ús en gastronomia; això, sumat a l’alt grau d’informalitat del sector, la crisi climàtica i la sequera, condueix a la necessitat de regular el sector i promoure el cultiu sostenible d’aquests productes, segons les conclusions del projecte

com la tòfona, els bolets, els pinyons i les plantes aromàtiques, tenen una demanda gastronòmica creixent però les seves cadenes de valor estan desaprofitades. Aquesta és una de les principals conclusions del projecte europeu PRIMA WildFood, que elha presentat avui a Solsona. La institució, que ha liderat el projecte, insta aaquest subsector i a potenciar el cultiu d’aquests productes per reduir la pressió sobre les poblacions naturals i evitar la sobreexplotació. Incloure alguns d’aquests productes dinsdel sector agrícola podria permetre que els productors optessin aper desenvolupar aquestes activitats, satisfer la demanda i fer front als reptes de la crisi climàtica.El desenvolupament d’aquest sector pot contribuir a la, la lluita contra la despoblació i la conservació del recursos naturals dels boscos del Mediterrani.El CTFC ha acollit avui la conferència final d’aquest projecte europeu, el lema del qual ha estat ”Eating the Wild: Improving the value-chain of Mediterranean Wild Food Products”. Durant l’acte s’han exposat els resultats del projecte i s’han presentat les recomanacions per a l’acció política, davant d’una audiència d’una seixantena de persones.han participat en la jornada.Quintana ha advertit de quèque s’hi associen, representa el major repte de la Mediterrània avui dia, i ha posat en valor la importància de projectes com PRIMA WildFood per treballar de forma conjunta en les solucions complexes i intersectorials que es necessiten per fer-hi front., ha fet èmfasi en la importància dels productes silvestres comestibles pel seu valor social i econòmic al medi rural i boscos mediterranis. El 65% de la superfície de Catalunya està coberta per boscos i bolets, i pinyons i tòfona representen una producció molt important d’aquests boscos.PRIMA WildFood, que s’ha desenvolupat del maig de 2020 al juny de 2023, s’ha centrat en: Espanya, Eslovènia, Itàlia, Portugal i Tunísia. El projecte també ha implementat vuit projectes pilot per desenvolupar sistemes de gestió i planificació i tècniques de control de riscos per millorar la qualitat dels productes silvestres mediterranis i la seva sostenibilitat.l’estudi de viabilitat per a l’establiment a Tarragona d’un parc micològic per valorar i controlar la recollida de bolets i garantir-ne la seva sostenibilitat, i la quantificació de la producció de pinyons amb sensors i drons a Girona.A més de millorar la definició i regulació d’aquest subsector, una altra de les recomanacionsdirigides als responsables de la presa de decisions polítiques, proposades des del CTFC, ési fer front als productes importats de fora d’Europa, de preu inferior i qualitat més baixa.Entre els resultats del projecte, a part de la diagnosi de les cadenes de valor dels productessilvestres comestibles,s’ha creat una plataforma virtual per donar visibilitat als actors del sector i facilitar el contacte entre ells, i s’han creat protocols i guies per millorar la qualitat, seguretat i sostenibilitat de les cadenes de valor d’aquests productes. S’ha portat a terme també una campanya de promoció del consum d’aquests productes, així com un programa de formació online dirigit principalment a estudiants universitaris, però obert a tothom qui estigui interessat.La conferència final de PRIMA WildFood continua demà, dimecres 17 de maig, amb unaEs tracta d’un dels productes silvestres forestals amb millor acollida gastronòmica, però la seva producció aquest any ha patit especialment les conseqüències de la sequera.