​La CUP fa balanç de l’actual mandat amb la ciutadania

Els regidors Òscar Garcia i Pilar Viladrich van retre comptes el passat divendres amb la ciutadania de la seva tasca a les institucions on han tingut presència: l’Ajuntament de Solsona, amb dos regidors, el Consell Comarcal, la comissió de govern del Centre Sanitari i la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès.Alternativa per Solsona considera que la legislatura que està a punt de tancar-se ha estat, que els ha marcat la seva capacitat d’influència, la pandèmia i el canvi a l’alcaldia de fa dos anys, segons ha informat,Pel que fa al, han subratllat que es van posar a disposició del govern des del primer dia. Entre les seves propostes, en destaquen la. També van fer moltes aportacions al Pla de transformació econòmica i social post covid.Els cupaires, però consideren que es pot millorar municipalitzant el servei i establint un sistema de pagament per generació. Pel que fa a les energies, hani acusen el govern de falta de previsió per anticipar-se a l’emergència climàtica i a la pujada del preu de l’energia fòssil.Una de les qüestions de la qual se senten més orgullosos des de la CUP són les mesures en l’àmbit d’habitatge.Pel que fa a la mobilitat, al marge de presentar al govern un pla de desincentivació de l’ús del vehicle motor,per tal que sigui segura tant per infants com per persones grans.També han fet balanç de la seva presència a la. Com a representants de l’Ajuntament de Solsona,Aquesta etapa es va tancar en sentir que no gaudien de la confiança del govern.Durant aquest mandat,del Solsonès i també present durant un temps a la comissió de govern del Centre Sanitari. El canvi de gestió a l’ens de salut, l’abocador, el conflicte amb les treballadores familiars i les retribucions del personal i la recollida selectiva han estat els temes que han ocupat més l’atenció. Al marge d’això, han lamentat laper demanar que no es fessin elsi que el Consell no s’hagi implicat per demanar als ajuntaments que modifiquin el planejament urbanístic per