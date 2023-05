El Guixés Fibra FS Solsona ja és flamant campió de lliga 2022‑2023

L'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, acompanyada del regidor d'Esports, Joan Parcerisa, felecitant també a l'equip Foto: Lluís Closa

Bengales de celebració a la porta del pavelló Foto: Lluís Closa

L'equip, amb l'afició assistent al pavelló Foto: Lluís Closa

Els jugadors van fer la baca a l'entrenador Foto: Lluís Closa

Dissabte es va viure una gran festa al pavelló per celebrar el títol de lliga del Sènior A del FS Solsona.Si la setmana passada el Guixés Fibra FS Solsona podia celebrar l'ascens matemàtic a Tercera Divisió Nacional, aquest dissabte ha arribat la cirereta del pastís, assegurant matemàticament el campionat a falta d'una jornada, per davant del seu més inmediat rival, el Torredembarra, que ha quedat a 3 punts, i amb pitjor diferència de gols.Els solsonins no van haver ni de disputar el partit, ja que es va suspendre, per que l'equip rival, el Laguna, no va presentar-se, i és que ja tenen sentenciat el descens de categoria, i per tant no es jugaven res.La festa va començar amb parlaments del president, David Estany, de l’entrenador, Santi Sabata, i del capità, Sera Magin. Després es va seguir amb l’entrega de la copa per part de les jugadores del Sènior Femení. I a continuació, amb una gran celebració amb l’afició: fotos, càntics, pirotècnia, cava i molta diversió!El club, des de les xarxes socials, ha agraït a a tothom que va venir i va formar part d’aquesta gran consecució i remarca que tot això no haguès sigut possible sense tota la gent que setmana rere setmana ha omplert el pavelló i els ha animat com mai!