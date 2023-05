​Una seixantena de vehicles clàssics faran parada a Solsona

Uns trenta cotxes i trenta motos de més de tres dècades d'antiguitat d'arreu de Catalunya es deixaran veure estacionats aquest diumenge davant la catedral de Solsona en el marc de la quinzena edició delEntre els exemplars més curiosos, hi haurà un nombrós grup de motos de la firma barceloninai undel 1967.El diumenge 21 d'11.45 a 13 h l'aparcament de les Moreres, davant la façana catedralícia de Solsona, acolliràParticiparan a la quinzena edició del Gran Ral·li dels Museus, organitzat pel, una trobada turística no competitiva per a cotxes i motos ambque enguany fa parada a la capital del Solsonès per conèixer-ne el nucli antic i el Museu Diocesà i Comarcal.D'una banda, es podran veure una trentena de motos, d'entre les quals destaca un grup d'exemplars de la marca barcelonina Mymsa, que va fabricar entre el 1954 i 1963. De fet, participaran a la trobada els fills dels fundadors de la firma. Així mateix,També s'hi veuran les mítiques Bultaco, Montesa i Ossa.Pel que fa als cotxes, hi haurà models de fabricació nacional, com els Renault R8 i els Seat Fura, i molts esportius dels anys 70 i 80, d'entre els quals destaca un Honda S800 cabrio del 1967.Els pilots i acompanyants dperquè puguin ser visitats durant la seva parada a Solsona.