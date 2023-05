El CTFC presenta els resultats del projecte sobre les cadenes de valor dels productes silvestres mediterranis

El proper 16 i 17 de maig tindrà lloc a la seu del, a Solsona, la celebració de la conferència final del projecteon es presentaran els resultats del projecte i es compartiran les recomanacions per l’acció política, innovacions i lliçons apreses durant tres anys d’activitat. L’acte, a més, comptarà amb la presència d’Octavi Quintana, director de la fundació PRIMA.El primer dia, 16 de maig, es parlarà de laa la Mediterrània en general, i a Catalunya en particular, i dels efectes i desafiaments que pateixen en l’actual context de canvi climàtic. També es presentaran les accions innovadores realitzades en el marc del projecte per a garantir la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat de les cadenes de valor d’aquests productes, així com recomanacions pels responsables de la presa de decisions polítiques.L’equip del projecte presentarà els resultats de les activitats desenvolupades al llarg de tres anys (maig 2020 – juny 2023) i les(Espanya, Itàlia, Portugal, Eslovènia i Tunísia). El primer dia de la conferència s’oferirà de forma presencial i online.Durant el segon dia, 17 de maig, s'organitzarà unaEl Projecte PRIMA WildFood té com a objectiu. Concretament s’ha treballat en l’estudi de la cadena de valor dels pinyons, les tòfones, les plantes aromàtiques i els aglans, i en l’establiment d’accions d’innovació per contribuir al seu desenvolupament i promoció.Pel que fa a Catalunya, des del CTFC s’han implementat dues experiències pilot: l’establiment d’unper valorar i controlar la recollida de bolets, i garantir un ús micològic sostenible, a Tarragona; i la quantificació de la producció de pinyons, utilitzant sensors i drons, a Girona.