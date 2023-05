Taller i debat sobre la violència i l'ocupació a Palestina

De què tractarà?

Aquest dijous, 18 de maig, a les 18h, s'oferirà el Taller TERRA de NINGÚ al Casal Popular "La Fura", a Solsona. Serà un joc de taula per exemplificar la situació de violència del territori i un debat moderat conjuntament entre La Fura i Memòria, Lluita i Resistència.Des de fa més de 70 anys Palestina viu un Genocidi per part de l'Estat Artificial d'Israel. La violència que es viu en el territori palestí no acaba amb les bombes i les morts. La política del terror travessa tots els estrats de les seves vides, dia a dia, i les tàctiques i tècniques militars de les "Forces de Defensa d'Israel" i el MOSAD busquen, precisament, sotmetre la població a un estat d'exposició a la violència permanent, devastant cossos, xarxes comunitàries i psicologies.Si per això no fos suficient, les estratègies imperialistes afecten, directament, allò més propi i íntim, les llars. Amb la tàctica anomenada "A través dels murs", Israel perfora les parets de cases, escoles, hospitals, negocis... i crea un laberint gegantí dintre la pròpia ciutat, que queda exposada, demostrant que ni el saló de casa és un espai de refugi a partir d'ara. Aquest canvi en el paradigma bèl·lic i de comprensió del teixit urbà té una història que neix dels estudis més anticolonials (Che Guevara, Deleuze, Guattari) i Israel adapta a les polítiques i pràctiques més imperialistes i criminals.