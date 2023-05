​L’auditori de la sala polivalent de Solsona acull un concert gratuït per als infants de 0 a 3 anys

Fer viure unaés l’objectiu del concert que les regidories de Cultura i Educació de Solsona organitzen el dissabte 20 de maig a les dotze del migdia. Porta per títoli es durà a terme a l’auditori de la sala polivalent ambL’activitat anirà a càrrec dels experts deGemma Baños i Marc Sumsi. La primera és educadora infantil, pianista i musicoterapeuta i autora del disc, i el segon és pianista.Ambdós presentaran al públici un repertori de cançons i jocs per acompanyar les rutines quotidianes dels primers anys de vida. Aquest concert, proposat per l’escola bressol Els Petits Gegants, és finançat pel Pla Educatiu d’Entorn de Solsona.