​La Fira de Sant Isidre tanca la setantena edició amb bona nota

Vint-i-cinquè aniversari de la trobada de gegantons Foto: Ramon Estany

L'Hora del Vermut Foto: Ramon Estany

Trobada de vehicles clàssics Foto: Ramon Estany

Cues a l'estand de les botifarres Foto: Ramon Estany

Aquest diumenge s’ha tancat laL’afluència de persones als principals espais ha estatsi bé val a dir que va ser superior la del diumenge, quan el temps va ser més estable i va convidar més a passejar. Passeig pare Claret, plaça del Camp i camp del Serra han estat els espais més concorreguts amb expositors de vehicles, maquinària agrícola i tractors antics.També cal destacar laon es van ubicar diverses parades d’artesans i que van omplir els carrers del nucli antic.que enguany va compartir espai amb la commemoració del vint-i-cinquè aniversari de la trobada de gegantons, va convertir aquesta emblemàtica plaça solsonina en un espai amb una gran concurrència de persones.a la sala Polivalent, va congregar el públic jove que va gaudir de l’ambient nocturn. La resta d’espectacles en espais tancats com els festivals de l’Escola de Dansa i Espaigua, i l’exhibició de Taekwondo del diumenge, han omplert la sala polivalent.Destaca també laque han congregat nombrosos curiosos al llarg de dissabte i diumenge, així com la contínua afluència a, situat un any més, a la plaça U d’octubre, que ha aglutinat molta gent i ha generat llargues cues.El Consell Comarcal del Solsonès i la comissió organitzadora de la Fira de Sant Isidre agraeixen a les administracions, entitats, patrocinadors, expositors, associacions i persones que s’han involucrat en la fira d’enguany, així com a tots els visitants, la seva implicació, participació i assistència, i s’animen a treballar per planificar una millor fira de cara a l’any vinent.