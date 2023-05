Lliga Catalana de Bitlles 2022-2023

. Olius B rebia a l’Ivars un rival que lluita per assolir el 2on lloc que dona opció al Campionat de Catalunya de Clubs. Els de casa estaven obligats a guanyar per allunyar-se de la darrera posició que obliga al descens de categoria.Mala sort perquè tot i que el Miralcamp ha perdut les dues a l’enfrontament amb el Ponts, encara hi ha l’obligació de guanyar una partida, precisament al desplaçament a Ponts per assolir l’objectiu de mantenir la categoria. Els que si han aconseguit ja el seu objectiu que es estar a la final de Palau de Plegamans es l’. Perquè això es produís el Torà hauria de perdre les dues partides a Tàrrega, cosa que ha succeís.de punts però la derrota dels de Solsonès (Torà es ja territori del Solsonès) permet a l’Olius A mantenir la 2a posició encara que perdi les dues darreres partides a casa contra el líder i millor club de la Lliga Catalana,Tàrrega, el proper diumenge.Per tant unapresent entre els millor clubs de Catalunya. Enhorabona!!