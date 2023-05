Discreta però molt esperada celebració del títol de Lliga del Barça a Solsona

Alguns afeccionats han sortit amb el seu cotxe a celebrar el títol Foto: Ramon Estany

Al Bar Castell de Solsona no hi pot faltar a cada títol del Barça, una gran traca Foto: Ramon Estany

Al final del partit, el jovent ha sortit del bar per preparar la tradicional traca Foto: Ramon Estany

Altres celebracions blaugranes a Solsona

Amb el xiulet del final del partit i un 2 a 4 del partit Espanyol-Barça,després de tres anys sense fer-ho, i superant així, d'alguna manera, la crisi que persegueix el club en un curs marcat per la crisi econòmica i les polèmiques extraesportives.A Solsona, en plena(diumenge al vespre molts solsonins i solsonines assaborien la darrera botifarra de la Fira), l'afeció culer ha seguit el partit als bars i pubs locals, esperant el que ja feia algunes setmanes que estava escrit: la consecució d'un nou títol de lliga.Tot i així, el fet de jugar-se en diumenge i a darrera hora del vespre,Molts s'han quedat a casa, i els qui havien sortit a veure el partit a un bar, no van allargar gaire la festa.com la del Bar El Castell, centre de celebracions blaugranes, van trencar el silenci d'una nit que convidava més a estar-se a casa. La celebració a la "Font de Canaletes", s'haurà de deixar per a una altra ocasió.