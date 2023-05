​Els diputats de Junts, Salvador Vergés i Joan Canadell, han donat suport a la candidata Elis Colell en el transcurs de la fira

Joan Canadell, amb l'equip de Junts per Solsona

La candidatura de Junts per Solsona valora molt positivament la gran afluència de persones que han donat suport o han proposat millores per Solsona de cara al futur a l’alcaldable Elis Colell i al seu equip, presents a la Fira de Sant Isidre de Solsona per explicar els eixos bàsics del seu programa electoral.a través d’un plafó interactiu que es trobava situat a l’estand de Junts pel Solsonès.La cap de llista i candidata de Juntsha pres nota de les propostes i inquietuds dels assistents a la fira. Els membres de la candidatura han comptat amb el suport dels diputats juntaires Salvador Vergés, el dissabte, i Joan Canadell, el diumenge.En acabar la fira, Elis Colell i el seu equip han expressat la seva voluntatEls representants de Junts per Solsona han afirmat que “cal convertir Sant Isidre en una fira realment comarcal on tots els municipis de la comarca s’hi sentin representats” i han anunciat que, quan governin Solsona, “a totes les activitats de dissabte afegirem el “Dia de la comarca del Solsonès”, una iniciativa per reivindicar i posar en valor la identitat de la comarca.En aquest sentit, Colell considera unque “Solsona exerceixi de forma realcom a capital de comarca i se n’enorgulleixi de ser-ho”.