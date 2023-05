CUP Solsona presenta el seu programa electoral amb un video d'animació

La formació cupaire ha publicat un video on mostra de manera gràfica el projecte que té per Solsona.Explica que volen una ciutat viva. Una ciutat que garanteix l’accés a l’habitatge, amb més habitatge públic i menys pisos buits. Una ciutat que prioritza moure’s a peu, amb bicicleta o transport públic, on hi ha espais de joc i lleure per a tothom. Volen una ciutat on qui té menys paga menys, i serveis com l'escola bressol i la gestió dels residus son municipals.Aquesta ciutat que volen, aposta clarament per les energies renovables, i fa un consum més eficient i responsable de l’aigua. Volen una ciutat antifeixista i antiracista, acollidora amb els nouvinguts. La volen feminista, que combati les desigualtats de gènere i el sexisme. Volen una ciutat laica. Una ciutat que defensa el comerç local i de proximitat, amb un teixit econòmic divers. I que té una sanitat pública propera i de qualitat. Volen una ciutat que compta amb una programació cultural estable i diversa. Amb un ajuntament proper, amb vocació de servei. On la ciutadania està informada de què passa i participa de les decisions. Aquesta és la Solsona que vol ApS-CUP.