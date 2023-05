Tret de sortida a la campanya electoral amb la tradicional enganxada de cartells

La candidatura de Mohamed El Mamoun

La candidatura d'Elis Colell

A Solsona són 7 les llistes entre les quals podran triar els electors. Judit Gisbert aspira a revalidar l’alcaldia d’Esquerra amb una candidatura parcialment renovada i, per primer cop, amb ella com a número 1. També s’estrena com a cap de llista Mohamed El Mamoun, del PSC, regidor des de mig mandat. L’espai postconvergent està dividit entre Marc Barbens, que es presenta de nou però com a independent amb la marca de Treballem per Solsona, i Elis Colell sota les sigles de Junts. A la CUP repeteix Pilar Viladrich al capdavant però amb un equip renovat. Finalment, reapareix en escena el PP, de nou amb Ramon Ribalta, que ja va ser candidat el 2011. Finalment, la de Vox torna a estar encapçalada per Jordi Peña.Aprofitant la Fira els partits seran aquests dies al carrer. L’acte central dels republicans serà dilluns a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Isidre. Hi intervindrà el president d’Esquerra, Oriol Junqueras, i s’hi presentaran els alcaldables de la formació a la comarca. Treballem per Solsona tindrà un estand a la fira mentre que la candidata de Junts, Elis Colell, visitarà el certamen acompanyada dels diputats al Parlament Salvador Vergés i Joan Canadell. L’acte central de campanya de Junts, però, serà dimarts a 2/4 de 8 del vespre a l’auditori de la sala polivalent. A part de la cap de llista, Elis Colell, hi seran presents l’exconseller Josep Rull i el diputat al Parlament Albert Batet.