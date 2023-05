Fill de la gran puta!

Ara que ja us he captat l’atenció amb aquest titular em ve de gust explicar-vosResulta que el dijous passat jo anava a entrenar a futbol, però quan vaig arribar al camp em vaig endur la sorpresa que estaven disputant un partit, i clar, l’entrenament estavacancel·lat.Vaig pensar: “Em quedo una estoneta aviam com va el matx, que fa uns quants dies que noen veig algun”.a la grada va ser de menys de 10 minuts.Els motius no van ser que els seients siguin una mica incòmodes perquè no tenenrespatllers per l’esquena, tampoc ho van ser les quatre gotes d’aigua (beneïda!) que queien, ni la fresqueta que feia. Res de tot això!Endevineu el motiu? Potser el titular us dona una petiiiita pista.Erade “l’afició”. Un ambient poc sa, de mala maror... Em provocava rebuig i ganes de marxar d’allà cames ajudeu-me.Hi ha persones poc civilitzades (no cal dir noms, la majoria sabem qui son gràcies a la vella i tan arrelada tradició del “xiuxiu) que sembla que vagin al camp carregats amb una, una metralleta inesgotable! Un darrere l’altre, un no parar!Ara bé, em sembla que és una metralleta de força mala qualitat i és que utilitza unvocabulari tan exigu, ínfim, irrisori, migrat, escàs. No saben anar més enllà del fill de puta, isi fan un esforç aconsegueixen pronunciar imbècil.En català en tenim per donar i per vendre! A més, no sé pas si s’han parat a pensar que quan diuen “fill de puta” qui rep l’insult no és el personatge en qüestió, si no, la seva mare!Us n’adoneu oi que tenen una pèssima metralleta? No encerta ni l’objectiu! Allà a on vol ferdiana.Escrivint aquestes línies, no busco el Nobel de la Pau (ja el té l’Obama per seguir fent laguerra a l’Orient Mitjà), de l’Amor, del “buen rollete”. No pas amics meus!Jo el que voldria,i tenen l’oportunitat de gaudir i fer exercici jugant al futbol! També, que es demostrés un respecte per els rivals i per l’àrbitre, o és que hi ha algú que en la seva professió o “hobby” ho faci excel·lentment, oi que no?Entenc queo perquè un ja és així, va amb el seu caràcter. Però si es tenen ganes de gastar saliva i descarregar energia l’encoratjo a cridar paraules ben sonants, no renecs i insults. Siusplau!Ni que fossin una colla de bàrbars!Bé, aquesta redacció l’he escrit una mica tal com raja, si a algú no li ha agradat o s’ha sentit molest, doncs ho sento per aquesta persona és el seu problema ser així de mal educat.A mii per això he fet aquest escrit.Apa, visca l’activitat física i si pot ser amb salut i alegria molt millor!