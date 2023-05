El Consell Comarcal al·lega que necessita una part del magatzem per guardar‑hi nova maquinària que han adquirit

La ha denunciat que perdran el seu espai de treball . En un comunicat, expliquen que el Consell Comarcal del Solsonès els ha notificat que hauran deperquè necessiten guardar-hi maquinària que han adquirit recentment. "L'espai que ens queda és totalment inviable" i "ni tan sols hi cap la totalitat del material i les eines", lamenten. Per la seva banda, la presidenta del consell,, ha explicat a l'ACN que el Carnaval "no perd" tot el local, sinó que només els han demanat que deixin d'ocupar-ne una part. Alarcón diu queDes del Consell Comarcal del Solsonès, la seva presidenta, Sara Alarcón, ha exposat queperquè necessitaven un espai on guardar la nova maquinària que han adquirit i no en disposen de cap altre. Alarcón mostra disposada a ajudar l'entitat en tot el que necessiti., ha exposat. També recorda que el Consell els cedeix altres espais com ara sales de reunions o sales més petites on hi guarden material.