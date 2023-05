Elis Colell: «​Una altra mostra de mala governança del Consell Comarcal amb la complicitat de l'ajuntament de Solsona»

Mentre des de Junts per Solsona apostem per la creació d'un espai museístic del Carnaval com a espai referent dels carnavals a nivell de país que vagi molt més enllà que els propis gegants, i des de la Comarca, si s’aconsegueix un canvi de govern al Consell Comarcal, es vol sol.licitar( com la Patum de Berga), el Consell Comarcal del Solsonès i l'Ajuntament de Solsona desgovernats per ERC deixende Solsona amb un desnonament a mitges.Per la dimensió de la festa és evident queper reparar, crear, reciclar i guardar les carrosses, els vehicles, els muntatges i altres elements que s'utilitzen durant els dies de Carnaval i pre-Carnaval.És obvi que és ués la que genera un major impacte econòmic i la que ens dona una gran projecció a tot Catalunya.Sí, soc Carnavalera. I encara que mai no he format part de l'AFCS, sí que hi he col.laborat estretament durant més de vint anys i conec la feinada que representa organitzar una festa d'aquesta magnitud i la importància de tenir el recolzament econòmic i logístic de les administracions públiques.Si el problema real és que el Consell Comarcal no disposa de cap altre espai,Elis ColellCap de llista de Junts per Solsona