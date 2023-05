​Oriol Junqueras serà dilluns a Solsona en l’acte de presentació dels alcaldables d’Esquerra de la comarca

La presentació dels alcaldables d'Esquerra al Solsonès tindrà lloc el proper dilluns 15 de maig a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Isidre i hi intervindran el president d’Esquerra i la cap de llista dels republicans a Solsona, Judit Gisbert. Aquest cap de setmana, la formació serà al carrer en el marc de laper explicar de primera mà el seu projecte polític, intercanviar impressions i rebre aportacions de la ciutadania. En els propers dies, Esquerra Solsona presentarà la totalitat del seu programa electoral.Aquesta setmana, la formació ha encetat una. El suport al teixit veïnal i associatiu és una de les línies estratègiques dels republicans i té com a objectiu prendre el pols de la població des de diferents esferes.S’allargaran fins ben entrada la campanya electoral, que començava aquest dijous a la mitjanit. Així, Esquerra vol continuar fent èmfasi en, que consideren que ha servit per acostar l’Ajuntament i els districtes i impulsar millores urbanístiques.i valorar-ne la tasca tant pedagògica com material que duen a terme que no es pot substituir des de les institucions.