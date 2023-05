​L’Agència de Desenvolupament Local convida les empreses a una visita a HP, líder en innovació del 3D

Inscripcions fins al dia 18

A fi de donar l’oportunitat a les empreses del Solsonès i Cardona dedes de Catalunya, l’Agència de Desenvolupament Local (Adlsolcar) organitza una visita inspiradora al centre HP del campus de Sant Cugat del Vallès.Implantada a Catalunya des del 1985, actualment la multinacional nord-americana HP té a Sant Cugatdels quals una quarta part són laboratoris, i una plantilla de més de 2.300 treballadors. Visitar les seves instal·lacions té per objectius beneficiar les empreses del Solsonès i Cardona de la transferència de coneixement i fomentar la innovació.(hora d’arribada) i s’ofereix transport gratuït des de Solsona, amb sortida a dos quarts de deu des de l’estació d’autobusos, i a tres quarts de deu de Cardona des de la parada del Rastrillo.És una iniciativa gratuïta, però requereix inscripció prèvia bans del dia 18 en línia a https://inscripcions.adlsolcar.cat . Per a més informació, es pot contactar amb el Punt Empresa de l’Adlsolcar per correu-e a mgoretti.sala@adlsolcar.cat o per telèfon al 973481009 (Solsona) o al 938692278.Aquesta serà la segona i darrera visita d’enguany que organitza el. L’anterior, en la qual van participar una desena d’empreses, es va fer el 30 de març a les instal·lacions de Semen Cardona, líder a nivell estatal en exportació de dosis per a inseminació artificial porcina d’alt rendiment i un dels referents mundials del sector.