​El Carnaval de Solsona perd el seu espai de treball!

Abans de començar, des de la Junta de l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona lamentem haver de fer aquest escrit.No direm res de nou si afirmem que el Carnaval de Solsona és la festa que més gent reuneix a la nostra comarca al llarg de l’any i que més persones hi participen de forma activa.Actualment, són set dies de festa ininterrompuda, als quals cal sumar tres dies de la setmana anterior i un dia per culminar la festa el cap de setmana posterior. Des dels seus inicis això no era així, vol dir que la gran implicació de la gent ha anat fent créixer el Carnaval i és per això que podem dir que és una festa ben viva. Sempre ens agrada recalcar queany rere any, tenint sempre presents tots els socis de l’Associació, doncs és possiblement l’entitat amb més socis de la comarca.L’actual Junta de l’AFCS, com totes les anteriors,La festa és el fruit d’una pila de reunions tant internes com amb totes aquelles persones que hi col·laboren; del treball sense descans al nostre taller per aconseguir que les carrosses estiguin en el millor estat possible el dia que hagin de sortir, així com la resta de vehicles dels que disposem; de la creació dels muntatges necessaris pels diferents actes de la festa i de moltes més coses que podríem anar anomenant.I si ho fem al nostre taller ésperquè les nostres hores i de les persones que col·laboren no es paguen, el material que utilitzem en muntatges que sobra és degudament guardat per ser utilitzat en un altre any.Aquests són els motius pels quals aquest espai és indispensable i necessari per l’Associació.Si totes aquestes tasques s’haguessin d’externalitzar, el cost que ens suposaria faria, sens dubte, trontollar la festa.El taller del qual disposem i al que ens estem referint, fa deu anys va ser cedit pel Consell Comarcal del Solsonès a l’AFCS entenent la necessitat de disposar d’un espai on poder dur a terme totes aquestes tasques pròpies de la festa que tant ha ajudat a posar Solsona i el Solsonès al mapa.Fa set mesos se’ns va informar des del Consell Comarcal del Solsonès que havien fet una compra de diferent maquinària i que. Per part nostra, els vam intentar fer entendre el que suposava per a nosaltres perdre aquest espai però vam acordar trobar-nos in situ les dues parts per valorar-ho. Justament avui fa un mes va arribar el dia i, amb ell, la gran sorpresa: resulta que la part que quedaria per a nosaltres no seria de dos terços del total sinó tan sols un quart del que disposàvem fins ara. I per si sembla poc, se’ns ha exigit queL’espai que ens queda és totalmentpoder-lo utilitzar per la finalitat que hem exposat, ni tan sols hi cap la totalitat del material i de les eines. Cal dir que tampoc se’ns va donar. Aquest malestar va ser clarament traslladat tant al Consell Comarcal del Solsonès com a l’Ajuntament de Solsona. L’ens comarcal es va reafirmar amb la seva insuficient voluntat de buscar alguna solució i, per altra banda, el consistori solsoní tampoc ha estat capaç de donar-nos cap tipus d’opció factible.És evident que la finalitat d’aquest escrit és la d’exposar i donar-vos a conèixer la situació a la qual ens trobem i la deque estima el Carnaval de Solsona per poder trobar un lloc digne on poder situar el nou taller de l’AFCS.És de justícia recordar que aquesta festa no és únicament important per la ciutat de Solsona, sinó que també ho és per la comarca del Solsonès, per la Catalunya Central, per les Terres de Lleida i per tot el país.Demanem que se li doni a la festa i a tota la gent que el fa possible la importància que es mereix.