El Museu presenta l'exposició Contra el Barroc. Un món en extinció

Amb unael Museu de Solsona posa el focus en la vitalitat del barroc i les etapes que va recórrer fins que es va imposar el classicisme. La mostra no obvia els focus de resistència i continuïtat d'aquell univers creatiu a la Catalunya més amagada. Es pot visitar fins a mitjan setembre.és el títol de l'exposició temporal del Museu de Solsona per mostrar la vitalitat d'aquell corrent, que al llarg del segle XVIII va viure un dels momenys més àlgids al bisbat de Solsona. La vitalitat dels tallers i la destresa d'alguns dels seus mestres artesans, com els Morató o els Pujol, va palesar-se amb nombrosos retaules de fusta de qualitat i creativitat extraordinàries per tota la diòcesi.L'arribada dels postulats de la, que intentaven posar fi a l'estètica barroca, van sacesajar aquell univers creatiu. Uns quants tallers van sobreviure, però, a base de renovar-se i d'esquivar la norma dictada.L'exposició es desplegadel Museu dedicades a l'art del Renaixement i del barroc, adaptades per a l'ocasió per situar el visitant en cada fase. El muntatge és comissariat pels doctors en història de l'art Joan Bosch i Francesc Miralpeix, mentre que la museografia, amb una posada en escena original i innovadora, ha anat a càrrec de Salvador Vinyes.Es podrà visitar fins al 17 de setembre, i durant la primavera i l'estiu es complementarà amb una sèrie de visites a esglésies relacionades amb el barroc.EXPOSICIÓ: "Contra el barroc. Un món en extinció"13/05/2023 a 12:00 a17/09/2023 a 14:00Museu de Solsona (pl. de Palau, 1)