Presentació de les candidatures de la coalició Junts‑Compromís Municipal‑Impulsem

La coalició Junts-Compromís municipal-Impulsem ha presentat un total de, i s’ha convertit d’aquesta manera en el bloc que més llistes a la comarca. La prioritat d’aquesta aliança de partits és millorar els serveis prestats als habitants de la comarca i als seus ajuntaments, incidint especialment en la millora de la gestió dels serveis que el Consell Comarcal presta al territori.En aquest sentit, la coalició es marca com un dels objectius fonamentalsdel Solsonès i donar un pas endavant, d’aquesta manera, en la governaça de l’ens comarcal, el que representarà millorar els serveis als habitants dels Solsonès i als seus ajuntaments.afirma que “el Consell Comarcal ha de ser el pal del paller de la comarca, l’òrgan de referència del territori, amb una voluntat clara de treballar en sintonia amb els ajuntaments i d’establir consensos amb tots els municipis”.La coalició consideraen temes com l’Hospital de Solsona, una gestió que “sembla dirigida a desmantellar la sanitat del Solsonès”.Així doncs, els representants del bloc recorden als electors i electores de la comarca que “evidentment s’ha de votar en clau municipal, perquè el municipi sempre és el primer, peròperquè un consell comarcal ben gestionat és fonamental per al bon funcionament del territori” i afegeixen que “el Consell Comarcal és una entitat pensada per estar al servei dels municipis, i no a l’inrevés, com ha estat aquests darrers anys”.Des de la coalició es destaca també la, que a més corresponen als municipis més poblats, com són Olius (Marta Comitre), Solsona (Elis Colell) i Torà (candidata, Isabel Torres), a més de Castellar de la Ribera (Claustre Sunyer) i Clariana de Cardener (Íngrid Melero). La resta de municipis on la coalició presenta candidatura són Biosca (Josep Puig), Guixers (Jordi Selga), La Molsosa (Marià Torra), Lladurs (Dani Rovira), Navès (Josep Maria Casafont), Odèn (Pere Vilaginés), Pinós (Xavier Vilalta) i Riner (Joan Solà).El bloc Junts-Compromís municipal-Impulsem és qui ha formalitzatque a més en dos dels municipis solament ha presentat un candidat. Atenent al nombre de llistes, el tercer candidat en discòrdia és, a priori, Pacte Local (PDeCAT), amb llistes a Solsona, Olius, la Coma i la Pedra i Odèn. La CUP es presenta a Solsona i Llobera, i la resta de forces polítiques opten només a Solsona i tenen poques possibilitats de tenir representació al Consell Comarcal.La coalició incideix en la “gran importància” dels comicis del proper 28 de maig, perquè, en paraules d’Elis Colell, “pot suposar una canvi molt positiu en el consell comarcal, incorporantque porti a terme una política responsable, transparent i que doni resposta a les necessitats reals dels municipis”, a més del fet que, per primera vegada, els municipis de Biosca i Torà sumaran i formaran part del Consell Comarcal del Solsonès.