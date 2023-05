​L’Oficina Comarcal de Transició Energètica participa en una jornada sobre comunitats energètiques

Altres informacions Oficina Comarcal Transició Energètica

Organitzat per l’associació, l’oferirà, aquest dissabte a les onze del matí a la sala cultural de l’Ajuntament de Solsona, una jornada sobre les comunitats energètiques.En la jornada participaran especialistes en la dinamització i gestió de comunitats energètiques de la província de Lleida. La sessió està oberta a tothom que estigui interessat en aquestatemàtica. Podeu trobar més informació a la secció de Transició Energètica de la web del Consell Comarcal: ( https://www.elsolsones.cat/serveis-a-les-persones/octesolsones/info-inscripcions13mai23 S’ha obert eldel projecte de Reial Decret de Comunitats Ciutadanes d’Energia i Comunitats d’Energies Renovables. La data màxima és el 17 de maig.Recentment s’ha obert la convocatòria per presentar, orientats a la constitució o reforç de cooperatives de consum i/o associacions locals que ho vulguin esdevenir, i que estiguin orientades a la producció, distribució i ús d’energies renovables i l’eficiència energètica. Aquesta convocatòria està oberta fins el dia 19 de juny.El passat divendres dia 5 de maig es va obrir a tota la ciutadania el. Es tracta d’un instrument normatiu de caire urbanístic orientat a facilitar el desenvolupament de la transició cap a les energies renovables. Aquest procés es canalitzarà a través del portal “Participa” de la Generalitat.Per estar al corrent de totes les novetats, us podeu fer seguidors del canal de telegram “Transició Energètica Solsonès” ( https://t.me/TESolsones ).