​Conviden les famílies a un «showcooking» a Solsona amb receptes de proximitat

Una acció de sensibilització

Entitats i institucions conviden les famílies amb infants a primària a unaper aprendre receptes de proximitat.Aquest showcooking, que es farà el, és una acció de sensibilització al voltant del consum de producte local., prepararà diferents plats utilitzant com a ingredients productes del territori, com ara verdures, pasta fresca, oli, carn de porc o de pollastre, trumfos o pomes. També participaran en l’activitat diferents productors/ores locals per tal d’explicar i posar en valor el seu producte.L’acte, adreçat a famílies amb nens i nenes de primària, es planteja dinàmic i obert a la interacció, tant amb el cuiner com amb els productors/ores. A més, en acabar,Es tracta d’una activitat gratuïta i amb places limitades, per la qual cosa requereix inscripció, ja sigui mitjançant l’enllaç https://ja.cat/showcookingproximitat o bé escrivint un correu a carla.bellera@raiels.cat Aquesta activitat parteix de lade la comarca del Solsonès i Cardona per a la transició cap a un model local i de proximitat, realitzada al 2022. A part de permetre conèixer el funcionament i la gestió actual dels menjadors d’aquest àmbit territorial i avaluar les potencialitats d’avançar cap a un model de menjadors escolars que prioritzen el producte local, aquest estudi també va establir quatre línies estratègiques de treball.La sensibilització, el suport i l’acompanyament a les associacions de famílies d’alumnes i a les famílies va ser la línia de treball més votada pels assistents a la presentació pública de l’estudi, que es va fer el febrer. Del conjunt d’accions plantejades, la sensibilització sobre, de fet, va ser la més prioritzada.Aquesta iniciativa es promou des del, conjuntament amb el projecte Producte d’Aquí, de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar), i rep el suport tècnic de Raiels SCCP.