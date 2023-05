Impuls al compostatge en origen a partir de les dejeccions ramaderes per crear fertilitzant d'alt valor comercial

Oportunitat de valorització

Elisenda Guillaumes: “El tractament de les dejeccions és una oportunitat local, però també una possibilitat d’equilibri territorial, pensant en el moviment de nutrients i matèria orgànica des de llocs on en sobra cap a llocs on n’hi ha demanda

Compostar en origen

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural impulsa el compostatge en origen a partir de les dejeccions ramaderes per crear un producte fertilitzant que és un d’alt valor comercial. L’objectiu és aprofitar els nutrients provinents de les dejeccions per diversificar l’activitat ramadera i, davant l’actual context d’emergència pel canvi climàtic, minimitzar la dependència de matèries primeres externes i promoure una ramaderia i agricultura circulars.La direcció general d’Agricultura i Ramaderia i l’IRTA, amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, han elaborat la Guia per al compostatge en granja de dejeccions ramaderes, que s’està presentant al sector en el marc de la Setmana Internacional del Compost (ICAW) com una eina útil per fer del compost una excel·lent alternativa per fertilitzar els camps i substituir en gran part l’ús dels adobs de síntesi i, alhora, acompanyar el sector per seguir avançant cap a una gestió més eficient amb fertilitzants orgànics.Així ho ha explicat aquest dimecres la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes i Cullell, a l’inici de la jornada “Fem compost al Solsonès” que s’ha celebrat a Clariana de Cardener. La jornada ha servit per exposar les diferents experiències i usos de la matèria orgànica a la comarca del Solsonès, potenciant la comunicació del cicle de la matèria orgànica al sector agrari, on el compost és una esmena orgànica que aporta beneficis als sòls i als cultius. Guillaumes ha explicat que en zones agrícoles “la descentralització dels tractaments de compostatge pot suposar una reducció en origen d’aproximadament el 50% del volum de les dejeccions, contribuint, per tant, a disminuir les emissions”. “El compost és una alternativa excel·lent per fertilitzar els camps i substituir en tot o en gran part l’ús dels adobs de síntesi”, ha prosseguit, puntualitzant que “s’ha de tenir en compte que el compost no solament té la funció de proporcionar nutrients a les plantes, sinó que també millora, a diferència dels fertilitzants minerals, les propietats i característiques físiques, químiques i biològiques del sòl”.Per a Guillaumes, el tractament de les dejeccions ramaderes ha d’entendre’s com una “oportunitat” de les explotacions ramaderes per donar sortida i, fins i tot, valoritzar aquest material que inicialment podia arribar a ocasionar un problema de gestió. “El tractament de les dejeccions és una oportunitat local, però també una possibilitat d’equilibri territorial, pensant en el moviment de nutrients i matèria orgànica des de llocs on en sobra cap a llocs on n’hi ha demanda”, ha afirmat. A més suposa també una reducció important de les emissions i per tant contribueix en la mitigació del canvi climàtic.Actualment, a Catalunya hi ha 37 explotacions ramaderes que disposen d’un pla de gestió de dejeccions amb compostatge a la seva explotació i compleixen amb els requisits. I, en concret, una d’elles ja ha aconseguit registrar el producte que obtenen en el Registre de Fertilitzants del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. “Si bé estem treballant perquè el ministeri faciliti aquest registre del producte, que actualment és molt feixuc, com a fertilitzant”, ha concretat la directora general.A més, des del Departament d’Acció Climàtica s’estan tramitant, a través de la línia de dejeccions ramaderes del PRTR (Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) un total de 15 expedients que han sol·licitat diferents plantes de compostatge per un import de 2,9 milions d’euros.En els darrers anys, el sector agrícola i ramader català ha fet grans passos en la seva reestructuració i modernització, millorant la seva eficiència, producció i competitivitat, fins a esdevenir un element clau per l’organització i cohesió del territori. Alhora, s’ha apostat per adaptar les explotacions a les exigències de la societat actual, que passen per la protecció del medi ambient i la reducció de l’empremta ecològica.Ara, amb aquesta guia es promou també el foment del compostatge de les dejeccions ramaderes en origen. Les instal·lacions de compostatge en forma de plantes mitjanes o grans distribuïdes arreu de territori només es justifiquen, des d’un punt de vista tècnic i econòmic, quan el volum de material a tractar és molt gran. En canvi, aquesta modalitat de compostatge en origen, en la qual es treballa habitualment amb volums de producte relativament petits, s’ha implementat abastament en països com Àustria, i permet reduir el volum i el pes dels materials en origen, així com facilitar la gestió posterior com a fertilitzant.