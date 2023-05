Celebració 50 anys Campaments de l'Esplai Riallera

Enguany l’ Esplai Riallera celebra elsEl 27 de maig ens aplegarem tots per a celebrar mig segle de l’activitat estrella de l’entitat. Malgrat els obstacles que hem viscut per poder continuar fent els Campaments, continuem més fortes que mai i volem celebrar-ho amb tots vosaltres! Començarem la celebració amb la, element indispensable dels campaments i a continuació gaudirem d’un dinar popular, seguit d’una gimcana per a tots els públics.La vetllada anirà amenitzada pel grup, format per ex-monitors de l’Esplai que ens faran cantar i ballar amb els temes més especials del lleure, i continuarem la festa amb el grup solsoní “The Velcros”. Durant els concerts també hi haurà; ambdós es poden aconseguir als establiments solsonins “La Plaça” i “MonCrep”, a l’Stand de l’Esplai durant la Fira de Sant Isidre, i tots els dissabtes a l’Esplai fins el dia 15 de maig. El pagament s’ha de fer en efectiu.Us hi esperem!