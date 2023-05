A quins municipis les famílies tenen més recursos per gastar i on van més collades?

Quina renda familiar disponible mitjana tenia cada municipi, el 2020?

verd

vermell

Com va variar la renda familiar disponible bruta a cada municipi?

verd

vermell

Quin percentatge dels potencials ingressos totals es destina a pagar impostos i cotitzacions?

Quin percentatge dels potencials ingressos es destina a pagar impostos i cotitzacions, en funció del nivell de renda i el pes de cada tipus d'ingrés?

La renda familiar disponible bruta: què és, què no és i com el calcula



La renda familiar disponible bruta és ingressos derivats de l'activitat econòmica (salaris i excedents bruts d'explotació), sinó que també s'hi inclouen les prestacions socials i s'hi resten els impostos i cotitzacions que han de fer front les famílies.



D'aquesta manera, a diferència d'altres estadístiques recurrents que també es difonen a nivell municipal, sobretot a partir de les declaracions de l'IRPF, aquesta magnitud és molt més completa, ja que incorpora l'acció redistributiva de l'administració pública amb la seva política d'ajudes socials i tributació progressiva. Intenta mesurar no només els ingressos bruts, sinó allò de què realment disposen lliurement les famílies al final de tot el procés de cobrar per les vies que siguin i abonar els corresponents impostos.



Així mateix, a banda dels salaris, els excedents bruts d'explotació inclouen tant els rendiments d'activitats empresarials i professionals com els lloguers imputats, una estimació del que pagarien les famílies que hi viuen quan en són propietàries o el tenen cedit. Les prestacions socials incorporen totes les prestacions contributives i no contributives, d'atur, rendes mínimes, etc.



I pel que fa a les quantitats que fan minorar aquesta primera quantitat, els impostos que es computen són l'IRPF, el de patrimoni, l'IBI i l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, mentre que, en relació a les cotitzacions socials, s'hi inclouen tant les pagades pels treballadors, els ocupadors, els aturats i els autònoms. No s'hi computen, en canvi, l'impost de societats (a què fan front les empreses) ni l'IVA (que depèn del consum posterior). Per a més detalls i per saber com es calculen aquestes variables, es pot consultar



En tot cas, cal tenir en compte dues qüestions a l'hora d'interpretar les dades. La primera és que la xifra que es resulta, a nivell català o municipal, és una mitjana de les rendes familiars disponibles brutes del territori en qüestió. No informa de si el conjunt de la població s'acost a aquella xifra o, per contra, si hi ha molta desigualtat i, per tant, hi ha gent que s'hi troba molt per sobre i altres molt per sota. En pobles petits, una gran fortuna pot generar grans biaixos a aquesta mitjana, com ocorre a Riudarenes.



L'altre element a atendre és que el cost de la vida no és el mateix arreu del país. És per això que, en dos municipis amb una mateixa renda familiar disponible bruta, les famílies poden no tenir la mateixa capacitat de consum si els productes que adquireixen (alguns de tan bàsics com l'habitatge) són més cars a un municipi que en l'altre. Com a norma general, la regió a l'entorn de Barcelona i les ciutats presenten un cost de la vida superior que altres àrees i pobles petits, motiu pel qual el nivell de pobresa o riquesa ha de tenir en compte també aquestes diferències.

La capacitat econòmica d'una família no només depèn delsi altres retribucions, sinó que l'administració pública actua per limitar desigualtats i mirar de garantir uns mínims. Per tenir en compte aquests elements i calcular quina és la, l'Institut d'Estadística de Catalunya () calcula la. Aquesta incorpora tant les remuneracions dels assalariats com altres ingressos empresarials i professionals, els lloguers imputats i lesi en resta elsa què han de fer front. És llavors quan emergeix la veritable quantitat a disposició de les famílies.I segons aquest càlcul [ se'n poden saber més detalls aquí ], que s'acaba d'actualitzar amb dades del 2020, bona part de les llars van viure. Aquell any, cada català va passar, una xifra molt similar a la del 2018. En tot cas, els nivells varien en funció del territori, malgrat la tasca redistributiva de l'administració, tal com es pot constatar al següent mapa, amb informació per a tots els municipis de més de 1.000 habitants.En, aquells municipis per sobre de la mitjana catalana i, en, aquells que hi estan per sota (totes les dades apareixen clicant o passant el cursor per damunt seu o buscant-lo al cercador)Aquestes dades apunten que el municipi amb una renda disponible més elevada és, amb diferència,, que triplica la mitjana catalana ambun cop pagats impostos. Aquesta quantitat, però, és esbiaixada i respon tan sols a unahabitants, segurament provinent dels rendiments d'accions d'una empresa local, tal com es va demostrar amb dades en un altre article Per darrere d'aquest poble, no sorprèn tant que els veïns desuperin, de mitjana, la renda disponible catalana en un 60%, per davant dels de(+52,5%) i(+50,5%). En canvi, el municipi de més de 1.000 habitants on els habitants anirien més collats seria, amb tan sols 11.400 euros per persona, l'equivalent al 65,1% de la mitjana catalana. S'hi situen molt a prop(66,7%),(67,8%),(68,3%) i(69%).En tot cas, l'impacte de la Covid es va deixar sentir a bona part del país. Elva ser l'única comarca on la renda familiar disponible bruta va augmentar el 2020, mentre que a lai els'hi va mantenir i a la resta va caure. A nivell local, escassament a un de cada deu municipis va créixer i. On més va retrocedir va ser a, on cada veí va disposar d'una renda més de 3.000 inferior a la del 2019.En, aquells municipis on va augmentar i, en, aquells on va caure (totes les dades apareixen clicant o passant el cursor per damunt seu o buscant-lo al cercador)El càlcul de l'Idescat permet també fer una aproximació al pes que tenen els principals impostos i cotitzacions a què han de fer front les famílies en relació als seus ingressos. Alguns arguments apunten que l'IRPF i altres tributs s'emporten la meitat de les retribucions dels ciutadans, però la realitat és que el conjunt de contribucions analitzades. I de fet, no hi ha cap municipi on s'arribi al 50% que denuncien alguns crítics amb la pressió fiscal actual.Totes les dades apareixen clicant o passant el cursor per damunt seu o buscant-lo al cercador, també pel que fa a tipus d'ingressos i tributs pagatsL'únic municipi que s'acosta al 50% d'impostos i cotitzacions en relació als ingressos és Riudarenes (47,2%), precisament per la immensa quantitat que van rebre uns pocs veïns gràcies a rendiments d'accions. I tot just a l'entorn del 40% es troben municipis amb rendes mitjanes elevades com Matadepera (40,8%),(39,1%) i Sant Just Desvern (38,9%).Si s'agrupen tots els municipis en deu nivells, de menys a més ingressos,d'aquests recursos a pagar impostos i cotitzacions. I en termes absoluts, la diferència respecte els altres grups és molt superior. Si es fa el mateix exercici pel que fa al pes dels salaris, els excedents bruts d'explotació (rendes empresarials, professionals i mixtes) i les prestacions socials en el total d'ingressos, s'observa també que aquells municipis, mentre que aquells on hi ha més remuneracions laborals en paguen més. Això podria indicar que la pressió fiscal és menor allà on hi ha mési persones amb dificultats econòmiques.Els municipis s'han unit en deu grups, de menys a més renda i menys a més pes de cada tipus d'ingrés respecte el total