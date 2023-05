​ERC Solsona enceta una ronda de trobades amb el veïnat i les entitats locals

Els barris, mentors del benestar de la ciutadania

La dimensió associativa un tresor a cuidar i acompanyar

Amb la voluntat de prendre el pols de la població des de diferents esferes, ERC Solsona ha iniciat, així com converses amb alguns dels seus col·lectius i associacions. Engegades el dissabte 6 de maig, les visites als barris es prolongaran fins ben entrada la campanya electoral. Ara com ara, a banda d’entitats, el grup municipal s’ha reunit amb les veïnes i veïns dels barris del Turó de Sant Magí, la Torregassa , la Creu de Sant Joan, Sant Ramon, Camp de Molí i la Plana. En els pròxims dies, és previst que es visitin els sectors de La Creu Blanca al divendres 12; el passeig de Sant Antoni Maria Claret al dia 16 ; els Masos, l’endemà ; El Vinyet, el Tossa l, el Nucli Antic i Cal Xuxa —dissabte 20—; Cal Llarg i La Cabana d’en Geli al diumenge 21 ; el Pont al dia 23 i, per últim, el Mirasol al dimecres 24 .La formació té clar que cal seguir la tasca començada en els mandats passats i que, ara, s’erigeix en prioritat del projecte republicà, la qual consisteix ai, per tant, vetllar els espais socials locals a partir de la recollida i diagnosi d’inquietuds, necessitats i propostes ciutadanes. “Volem una ciutat que es bellugui entre veïnat, associacionisme i consistori ”, constata Judit Gisbert, cap de llista d’Esquerra Solsona.Pel que fa als barris, l’equip de Gisbert considera que són àmbits amb els quals cal treballar a fons la. Per aquest motiu, la formació municipal continua fent èmfasi amb la figura del regidor o regidora de barri —ha permès crear un acostament efectiu entre consistori i districte—, així com en les millores urbanístiques. Així doncs, eines com la participació ciutadana i l’urbanisme seran claus per al desenvolupament dels districtes solsonins. Així mateix, l’alcaldessa i candidata a la reelecció considera que aquestes trobades permeten als nous i noves membres del grup tenir coneixement ple i directe de la realitat local.A l mateix temps, la candidatura republicana també ha posat en marxade la ciutat. En aquest sentit, Parcerisa considera que el teixit associatiu ha de tenir una atenció especial. En el cas dels col·l ectius socials i culturals, ERC Solsona valora amb escreix la tasca tant pedagògica com material que duen a terme, “la qual no podem substituir des de les institucions”, reflexiona Gisbert.Agustí Alcázar i Anna Seuba, nous integrants amb implicació i participació social rellevants, consideren quei, que, per tant, “és necessari generar un acompanyament juntament amb tots els barris per tal d’explicar el projecte d’Esquerra Solsona i així generar un intercanvi de propostes”.En aquest sentit, Alcázar es referma amb les paraules amb les quals es va postular com a nova incorporació: “No concebo un projecte polític sense el teixit associatiu local com a company de viatge”.En els dies entrants,, que romandrà obert per recollir les propostes de l’entorn associatiu, civil i empresarial de la ciutat. Així mateix, aquest cap de setmana la formació serà al carrer en el marc de la Fira de Sant Isidre amb el propòsit d’explicar de primera mà el projecte polític a les solsonines i els solsonins, així com intercanviar impressions i rebre aportacions de la ciutadania. A més a més, elun acte de presentació dels i les alcaldables al Solsonès. Hi intervindrà Oriol Junqueras, president d’Esquerra Republicana de Catalunya, juntament amb Gisbert.