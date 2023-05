Jornada final del Circuit Individual de bitlles de Catalunya

CATEGORIA BENJAMINA

CATEGORIA ALEVINA

CATEGORIA INFANTIL

CATEGORIA SUB 25

CATEGORIA SÈNIOR I SUPER SÈNIOR FEMENINA

CATEGORIA SÈNIOR I SUPER SÈNIOR MASCULINA

Aquest passat cap de setmana del 6-7 de maig ha finalitzat el Circuit Individual de Catalunya 2022-23 a totes les categories. A les pistes de la Pl. De l’Olivera han passat 49 tiradors i tiradores durant les dues jornades de dissabte i diumenge provinent de les comarques de Barcelona, Girona i La Noguera a part del Solsonès.En finalitzar aquest campionat, es hora de fer un resum de com ha anat pels participantsd’Olius.En Masculina, les quatre primeres posicions son pels tiradors d’Olius. Encapçalat pel RamonVilaseca com a Campió del Circuit, seguit de l’Aran Badia en 2on lloc i del Galderic Asensió en el tercer lloc de podi. El Joan Malé ha estat quart i juntament amb els anteriors estaran al torneig del Campionat de Catalunya.El Club no te cap representant a la categoria femenina.En femenina, felicitar a la Campiona del Circuit l’Ainhoa Manau que en menys d’una any depràctica de les bitlles ha assolit la primera posició. En el 2on lloc de podi tenim a la ClàudiaMuntada que tot i que li ha costat una mica el canvi de categoria ha pujat al podi com aSubcampiona. La Noa Viladrich en 7 posició, també estarà al Campionat de Catalunya.En Masculina, felicitar també a l’Albert Vendrell que amb un final de campionat ha assolit el1er lloc del podi. També l’Àlex Bajo ha treballat molt bé les tirades finals que li ha permèsarribar al 5è lloc i accedir al Campionat de Catalunya. El Marc Vilardell no s’ha pogut classificar degut a que es va federar amb el campionat iniciat i partia amb 4 partides sense puntuar però tot i així ha estat a prop.En femenina la Paula Malé ha assolit el 6è lloc que li permetrà estar al Campionat deCatalunya. La Mireia Viladrich no s’ha classificat en aquesta primera temporada com a infantil.En masculina, l’Abel Viladich amb la 5a posició final també estarà present al Campionat deCatalunya. L’Oriol no s’ha pogut classificar en ocupar la 10a plaça.Tant el Pol Viladrich com la Carla Muntada han fet un gran campionat però no han pogutsuperar als dos campions de Catalunya vigents i han assolit el Subcampionat que es moltmeritòria i amb unes mitjanes destacables. Ara estaran presents al Campionat de Catalunya on poden conquerir el primer lloc del podi.Cinc representants d’Olius hi seran presents al Campionat de Catalunya en la categoriafemenina. La Mariona Trullols la Dolors Cots i la Dolors Torres ocupant els llocs finals ,7, 8 i 9 i també la Marisa Díaz que a la seva primera temporada federada accedeix a la final. La Carme Canals també hi serà present i a més pujarà al podi com la Subcampiona de la categoria Super Sènior (majors de 70)Aquesta categoria amb més de 250 participants es la més dura del Circuit i Olius tindrà 3representants a la final del Campionat de Catalunya. El Toni Márquez a més pujarà al podi en classificar-se en 3a posició del Circuit Individual. Acompanyaran al Toni el José Luis Carnerero que amb unes tirades finals molt altes ha entrat sense problemes i el Miguel Ferrer que ha estat molt regular durant tot el Circuit.En total 21 representants del Club de Bitlles Olius classificats entre els i les millors de Catalunya. Un nou èxit que es fruit de la constància i la qualitat dels tiradors i tiradores delClub.