Classificació

Un any després de descendir ai a falta de dues jornades per disputar, ja són, matemàticament, equip deAquest dissabte, 6 de maig, els solsonins han vençut per 4 a 6 als Maristes Montserrat Lleida, amb gols de Caelles (3), Ribalta (1) i Mujal (2).poden segellar la 1a posició i fer-se campions davant de l’afició! És per això que fan una crida a anar a les grades per donar suport a l’equip.