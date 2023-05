Caminada per conèixer la flora del Salí de Cambrils

A Cambrils dels Pirineus s’hi troba la font Salada, una surgència que dona nom al riu que neix en aquest indret, la. Gràcies a ella es van poder construir i explotar les salines de Cambrils, una de les poques salines de muntanya de tot Catalunya.la vegetació del seu entorn és típica de muntanya mitjana, però la presència de sal en aquest indret pot haver afavorit que hi trobem espècies adaptades a la salinitat., Samara Natura i El Salí de Cambrils organitzen una caminada per conèixer la flora de l’entorn del salí i parlar dels usos medicinals o culinaris. Les entrades es poden adquirir aDia: diumenge, 21 de maig de 2023Horari: de 10 a 12 hLloc: Salí de CambrilsPreus:- General: 15 euros- Infants (de 5 a 11 anys): 6 euros- Unitat familiar (2 adults i els infants): 30 eurosMaterial imprescindible: calçat i roba adequats i aigua.Detalls a tenir en compte:- l'activitat és realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de 8 inscrits- les vendes es tancaran 15 hores abans de l'inici de l'activitat- l'aforament màxim és de 15 assistents