La Junta Electoral rectifica un error a les candidatures d'Odèn

ODÈN - ACORD MUNICIPAL (AM)

A finals d'abril es van publicar les llistes provisionals de les candidatures a les properes eleccions del 28 de maig. No és rar que es produeixin errors o rectificacions. En el cas del Solsonès, es va produir un lapsus important, ja que a la llista d'Odèn- Acord Municipal, hi figurava l'alcaldable Albert Solé com a suplent, enlloc de sortir com a número u.La maquinària administrativa ha realitzat l'oportuna rectificació i així ha estat publicat en les llistes definitives.1. Albert Solé Casals2. Francesc Xavier Bertolin Oriol3. Laura Pujantell Otero4. Marcel Call Prat5. Mar Espuga Tristany6. Marcel Camps Colomes7. Ramon Espuga SabataSUPLENTS1. Jesús Cases Merida2. Alberto Martínez Cuenca3. Àngels Fontanet Gallardo4. Josep-David Torrent Solà