​Pròrroga de «El curiós incident d'un gos a mitjanit»

Escenes 2023

Gràcies a la bona resposta del públic, Lacetània Teatre prorroga la representació de, muntatge dirigit per Ricard Salvà. Serà una única funció el proper divendres 12 de maig a les 22.00 hores.L’obra teatral es basa en l’exitosa novel·la homònima deque explora temes com la innocència, la solitud, l'amistat i la família. El protagonista d'aquesta història, el Christopher, un noi amb síndrome d'Asperger, veurà com se li capgira la seva ordenada vida arran d’un curiós incident.Un fet que el porta de viatge més enllà de la seva zona de confort, interactuant amb un munt de desconeguts i posant a prova la seva manca d'habilitats per les relacions socials, tot això per descobrir un secret fins aleshores desconegut per ell.Us trobeu davant devistos des de l'imaginari del Christopher. Per tant, només us cal entrar dins la seva ment i commoure-us amb aquesta història.El curiós incident d'un gos a mitjanitData: Divendres 12 de maigHora: 22.00 hLloc: Tatrau TeatreActors: Ricard Llutart / Paula Jané / Pere Cuadrench / Maria Ariza / Cesc Boix / Tate Gualdo / Josep Farràs / Josep Santaeulària / Montze MeeraTècnic: Àlex VilanovaDirecció: Ricard SalvàDurada: 1 hora 45 minuts aproximadament.Aforament: 80 persones*S'aconsella escollir els seients de la primera fila per a persones amb mobilitat reduïdaEspectacle recomanat a majors de 10 anysPreus:Entrada general: 12 eurosEntrada soci/a: 10 eurosEntrada fins a 16 anys inclosos: 10 eurosVenda d'entrades a https://entradessolsones.com/activitat/lodelbisbe i a taquilla del Tatrau Teatre 1 hora abans de l'espectacle