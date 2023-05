​Partit plàcid i comiat de l'equip tècnic

Celebrant el segon gol Foto: Victor Pisa

Foto de comiat de l'equip tècnic del CF Solsona Foto: Victor Pisa

Fitxa tècnica del CF Solsona sènior A

Els capitans Roger Ribera i Alexis Aparicio i el jove trio arbitral Foto: Victor Pisa

A la tarda de diumenge 7 de maig, al Camp Municipal de Solsona els aficionats esperaven que hi hagués, perquè al camp del Pardinyes n’hi havia hagut 12. El xàfec només durà un quart i els gols foren tres.Els espectadors pogueren veure. Només començar, el porter visitant, en voler allunyar la pilota, l’envià a l’esquena d’un defensa, el Roger Ribera agafà el rebot i marcà el primer gol. Lahavia funcionat a la perfecció. 1 a 0. Els entrenadors solsonins, mancats de tres davanters purs, col·locaren encertadament jugadors dinàmics com el Gerard Baliellas, el Roger Ribera i l’Hug Plans perquè la defensa forastera no pogués sortir fàcilment amb la pilota controlada.Durant tot el partit, elEn el minut 17 Ballafing Diallo rebé una targeta groga per segar un atac del Guiu Montaner. El mateix, aprofitant un refús a la frontal de l’àrea, després d’un llarg servei de banda de l’Aniol Serra. Era el minut 25. Si el partit era fàcil per als locals, amb aquest segon gol, els jugadors escapulats encara pogueren jugar més tranquil·lament.L’equip de futbol d’un dels millors barris de Lleida, Pardinyes, només va inquietar la porteria solsonina amb un contraatac finalitzat pel Sergi Manel Cantos, que obligà el. En el minut 43 el Guiu envià una pilota al pal, després que el porter la refusés per un xut de l’Hug. Un minut abans d’acabar la primera part, el Roger, a passada de l’Aniol, forçà hàbilment el porter visitant a lluir-se i enviar la pilota a córner.el CF Solsona arribava a la porteria contrària tant amb serveis de falta com trenant bones jugades; així, l’Ignasi Ballarà, el Roger, l’Hug i el Guiu tingueren ocasions per a marcar un altre gol, sobretot en una segona ocasió de l’Ignasi, que, dins l’àrea petita, no encertà per ben poc a col·locar la pilota al fons de la xarxa. El tercer gol havia d’arribar ben aviat i ocorregué en el minut 68 en un servei dePoc temps després, els cinc canvis que els entrenadors feren esglaonadament no provocaren que disminuís el domini del Solsona, ans al contrari, com ho demostren les ocasions de gol del Guiu, de l’Ignasi o la del Marc Colilles, que, amb el cap, envià la pilota a tocar de l’escaire de la porteria del CF Pardinyes.Ben mirat, en aquest darrer partit de temporada, gràcies al bon joc i la clara victòria, es va poder confirmar la bona feina feta pel cos tècnic i els jugadors,i, malgrat queha anat patint nombroses baixes per llargues lesions greus (Bilal Aitmekideche, Albert Colell, Joel Canals, Artem Melnyk),. Es pot especular en què hauria passat si s’hagués disposat més temps de tots els jugadors; segurament, s’haurien fet uns quants gols més i també s’hauria pogut competir millor per a la promoció cap a primera regional.No podemdel primer equip del CF Solsona senseals entrenadorsla valuosa tasca d’ensenyar tàctiques, polir estratègies, incentivar jugades, fomentar l’esperit d’esforç; al fisioterapeuta, per l’ajuda en la cura de la salut, per afavorir l’empatia entre els jugadors; al delegat de l’equip, el, per la seva eficiència, per l’acurat control de les fitxes, pel diàleg assenyat, per fer d’enllaç amb cortesia amb els àrbitres i els equips contraris.Daniel Soria Ramos, Ignasi Ballarà Bach, Adrià Barniol Rey, Dídac EspugaMontaner, Àlex Garcia Garcia, Aniol Serra Segués, Sergi Vendrell Pacheco, Guiu MontanerGangolells, Gerard Baliellas Marmi, Roger Ribera Martínez i Hug Plans Nadal.Xabier Rodríguez Canal, Kassim Fofana, Roger Anglarill Casafont (71’), Marc Colilles Riu (75’), Àlex Estany Medina (75’), Jordi Casaldàliga Vilafranca (80’) i Alpha Ibrahima Bah (88’).Eduardo San José del Moral, David Jaray Moncunill i Ivan Romero CasafontPau Llàcer AlbaJoan Algué RiusGolejadors: Roger Ribera Martínez (1’), Guiu Montaner Gangolells (25’) i Aniol Serra Segués (68’)