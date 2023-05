​Un maig especial al Zoo del Pirineu

El Zoo del Pirineu recolza els valors familiars

Les abelles s’alimenten del nèctar de les lavandes.

El maig és sens dubte un dels millors mesos per visitar el refugi d’animals situat al nord dela comarca del Solsonès. Temperatures agradable, olors de la primavera i tranquil·litat. Amés, la Fundació Zoo del Pirineu ofereix tallers i ofertes especials cada cap de setmana.El primer cap de setmana es va celebrar el. Les mares estaven convidadesa participar gratuïtament a l’activitat Toca toca i van rebre una ploma de regal que vanescollir els seus fills i filles.La segona setmana, en avinentesa delels visitants poden gaudir d’undescompte del 20% a les entrades a la visita guiada.. Les nenes i nens membres del SX3 de tot Catalunya estan convidatsgratuïtament a la visita guiada i l’exhibició de vol l’últim cap de setmana de maig. Protegir els insectes pot ser divertitEl dia 20 de maig es celebra el. Fets al·lucinants sobre els insectes:1. Gairebé el 90% de les plantes silvestres depenen de la pol·linització dels insectes.2. La producció del 75% dels principals cultius mundials són possibles gràcies a la feina dels insectes.3. Una de cada tres mossegades dels nostres aliments depèn dels pol·linitzadors com les abelles.Es pretén que elsvisitants s’emportin les plantes i les ubiquin als seus balcons o jardins. Conèixer les plantesdel país que poden prosperar en temps de sequera i viure de primera mà com els insectesacudeixen a les flors pretén sensibilitzar les persones i animar-les a fer petits actes debona fe que ajuden a aquests petits éssers amb una importància gegantesca.S’espera que elal final de maig atraurà el públic de tot Catalunya. Ferconèixer la labor d’aquesta entitat privada i l’entorn preciós del Pre-Pirineu català, a la vegada que s’aprèn sobre els animals i es passa de pipa, és l’objectiu d’aquesta ofertaespecial.La Fundació Zoo del Pirineu és coneguda pel seu esforç d’implicar les persones en laprotecció de la natura. Es pot començar amb petites coses que milloren la vida de pocs. Sisom molts podem causar canvis importants.