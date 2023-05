La Coral Estel de Sant Jordi canta a la Festa del Roser del Castellvell

El sr. Bisbe de Solsona, va oficiar la celebració, moment de l'eucarístia Foto: Lluís Closa

Com ja és costum el primer diumenge de maig, coincidint amb el Dia de la Mare, la coral Estel de Sant Jordi de Solsona, participa a la Festa del Roser, que s’organitza cada any al Castellvell, i on canta a l’ofici que té lloc al santuari de la marededeu del Remei.Aquest any, la missa, va ser oficiada per l’excel·lentíssim i reverendíssim senyor Bisbe de Solsona, Francisco Conesa i Ferrer.. Molt concorregut i participat, l’acte va comptar amb la benedicció del terme, els ramells de menta, marduix i romaní, la coca i la barreja, i l’amenització musical de la mà de Gerard Enrique, veu i guitarra, i un acordió.Tanmateix, i durant l’ofici religiós, és la mateixa coral Estel de Sant Jordi, qui s’encarrega de posar música als diferents cants:1. Cant d’entrada: La vida és bella2. Cant de comunió: El pescador d’homes3. Cant final: Va pensiero4. Goigs de la marededeu del RemeiCom sempre, el reportatge fotogràfic va anar de la mà de Lluís Closa. Un recull testimonial i bonic de tota la festa, i un record de per vida. El podeu consultar a:Aprofitem per anunciar que la coral Estel de Sant Jordi tornarà a cantar el dilluns, dia 12 de juny, a la inauguració de la Setmana de la Gent Gran, al Casal Cívic per la tarda (veure programa específic). No cal dir, que hi sou tots convidats! Moltes gràcies i fins la propera.