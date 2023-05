​Nova edició de punts de llibre de l’artista plàstica Aurembiaix Sabaté

Fènix presenta, per la Fira de Sant Isidre, una, creats per l’artista plàsticanascuda a Bell-lloc d’Urgell (1980) i fincada a Solsona.La seva obra,que plasma en els punts de llibre d’aquest any, «son obres inspirades en la història mitològica de la resurrecció de l'au fènix. La maduració d'aquest procés de mort i de vida». Tal i com ho defineix la pròpia autora i concreta : «Les plomes que cauen de l'au, per a després ressorgir de les seves cendres, símbol de resiliència i transformació d'un vell patró per esdevenir quelcom més autèntic, la metàfora que ens convida a saber deixar-se anar en qualsevol procés».Per la creació dels punts de llibre, utilitza la, i il·luminat amb aquarel·les metal·litzades.El simbolisme de l’obra plàstica d’Aurembiaix Sabaté està carregat d’idees, bellesa i continguts poètics, i, a la vegada, partint com parteix de l’observació del natural, és també un simbolisme ben viu. Amb preferència per la pintura i el gravat sobre suports diversos, l’artista està interessada en el diàleg dels éssers humans amb el medi tant des del punt de vista cognitiu com espiritual.Els punts de llibre estaran disponibles a l’estand de l’associació Fènix a la Fira de Sant Isidre de Solsona.