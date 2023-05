Arnau Anso i Núria Serra guanyen la Mitja Marató de Passos de Gegant

I així de ben acompanyat arribava a meta el segon de la Mitja Marató, el Lleïr Moreno Foto: Ramon Estany

Wifred Lladó Foto: Lluís Closa

Núria Riu Foto: Lluís Closa

Núria Riu Caballol, amb un temps de 51 minuts i 58 segons. El segon lloc, per Sandra Sancho Rodríguez, de l'Hospitalet de Llobregat i el club Urban Athletics, amb un temps de 54 minuts i 58 segons. El tercer lloc, ha estat per Irene Fernandez Cañete, de Castellbisbal, del CN Prat Triatló, amb 55 minuts i 34 segons.



Passos de Gegant és un esdeveniment esportiu de trailrunning organitzat pel Centre Excursionista del Solsonès que uneix diferents municipis de la comarca del Solsonès. La cursa, arrenca al portal del Castell, travessant pel carrer del Castell, artèria principal de Solsona, passant per diferents castells de la comarca i culminant al mateix lloc d’arrancada. Un recorregut que, sense dubte, es caracteritza per la seva riquesa paisatgística, històrica i cultural. Els corredors tenen el privilegi de córrer per corriols, pistes forestals i trialeres, envoltats de la vegetació característica d’aquesta regió: boscos frondosos de pinassa i pi blanc.



El bon temps ha acompanyat laque s'ha disputat aquest diumenge, 7 de maig, amb la participació de 231 corredors, 110 inscrits a la cursa de 10 quilòmetres, 72 a la mitja marató i 49 al quilòmetre vertical infantil. La majoria dels inscrits eren del Solsonès, tot i així ha estat notable la participació de runners vinguts d'arreu de Catalunya, com ho demostren els podis de la cursa.Així, la, 23 Km i 1.300 metres de desnivell, ha estat guanyada per, del club P, amb 2 hores, 20 minuts i 45 segons. El segon lloc ha estat pel solsoní, del, amb 2 hores, 23 minuts i 15 segons. I el tercer lloc, per, del, amb 2 hores, 24 minuts i 13 segons.En fèmines, la guanyadora ha estat la moianesa, amb 2 hores, 56 minuts i 11 segons. El segon lloc ha estat per l'atleta de Sant Joan de Vilatorrada,, amb 2 hores, 59 minuts i 34 segons. El tercer lloc ha estat per l'artesenca, del club, amb 3 hores, 25 minuts i 30 segons.Pel que fa a la cursa delsi 350 metres de desnivell, el primer lloc va ser pel surienc, del, amb 42 minuts i 22 segons. El segon lloc, per l'atleta de Rubí,, delamb 43 minuts i 39 segons, i el tercer lloc, pel manresàamb 44 minuts i un segon.