Un centenar de persones omplen de solidaritat el ball benèfic de Mans Unides Solsona

El duet Joan Badia i Cris han posat la nota musical Foto: Ramon Estany

Preparant les botifarres Foto: Ramon Estany

Mans Unides, té com a objectiu acabar amb la pobresa, la fam i les desigualtats, buscar les causes que la provoquen, actuar i denunciar. Porten 64 anys lluitant i treballant i no perdem l’esperança d’acabar amb aquest malson de la pobresa.

El Casal Cívic de Solsona ha acollit aquest diumenge l'activitat solidària de Mans Unides Foto: Ramon Estany



Aquest any defensarà dos projectes a l’Índia. Un que és l’eradicació del treball infantil i promoció de l’emprenedoria a Rajabari (Ìndia). Descastats, sense les necessitats bàsiques cobertes d’alimentació, salut i educació es troben en règim de semi-esclavatge i cada vegada els nens que treballen als camps de te són més petits. Amb programes de formació i preparació per a nens de primària i secundària, amb formació i acompanyament i recolzament econòmic per impulsar i crear activitats econòmiques i la construcció de lavabos pels estudiants en els edificis on es faran les classes formatives. El seu cost és de 44.796€.

I l’altre és l’empoderament de dones i noies adolescents en 24 pobles de l’estat de Uttar Pradesh (Ìndia). La població és majoritàriament de descastats que viuen per sota del llindar de la pobresa. L’objectiu és enfortir les dones i joves adolescents a traves d’organització comunitària, capacitació, establiment de pràctiques d’agricultura orgànica, formació de formes de viure i de treball, perquè tinguin una major autoestima i lideratge en la vida social. El seu cost és de 87.461€.

Èxit de participació al ball solidari de Mans Unides que s'ha organitzat aquest diumenge, 7 de maig, al Casal Cívic de Solsona, a benefici dels projectes ded'aquest any 2023.El mal temps i la pluja no ha enmandrit les parelles de balladors que s'han desplaçat fins al Casal Cívic de Solsona per gaudir d'una tarda de ball amb el. S'han venut un centenar de tiquets, que per 7 euros, incloien l'entrada al ball i un entrepà de botifarra gratuït. L'activitat comptava amb la col·laboració de l'Ajuntament de Solsona.