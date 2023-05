Més de 400 cofrares del Claustre estan convocats a eleccions aquest diumenge

Segons informa BacioSolsona

La Confraria de la Mare de Déu del Claustre

Després de tres anys de suspensió d'assemblees a causa de la pandèmia, latorna a convocar els seus membres per celebrar l'Assemblea anual.La convocatòria és el properL'ordre del dia serà el següent: Pregària, Lectura de l'acta de l'Assemblea passada i aprovació, si escau, Informe dels respectius administradors, Informe dels comptes de l'any 2019 - 2020 -2021 i 2022 i aprovació, si escau, Elecció de candidats a 24è per cobrir les baixes d'en Mn. losep Besora Olivera, per l'estament eclesiastic, d'en Pere Obiols Cots i d'en Rossend Mujal Alsina per l'estament Gaudi, na Rosa M. Bonvehi Alfonso per l'estament Artista i d'en Celestí Colell Vilajosana per l'estament Artesà.Finalment hi haurà un torn obert de paraula.Prèviament, tots els cofrares ja han rebut les butlletes per a l'elecció de candidats a 24è i poden votar per correu i anticipadament o presencialment el dia de l'Assemblea. El nombre de cofrares amb dret a vot és de més de 400.La confraria fou fundada aproximadament l'any 1475 i era l'encarregada primerament d'administrar la capella de la Verge i les diferents celebracions que s'hi portaven a terme i, més tard, les diferents propietats que es donaren al Claustre. Tanmateix, l'any 1653 va ser novament instituïda i reformada.Aquesta institució va ser sotmesa a una modernització. La seva importància a la festa major ve donada per la propietat dels elements que comparteix amb l'Ajuntament de la ciutat, a més del fet que la festa se celebra en honor a la titularitat de la confraria. Els Quatre Administradors: ja des de l'inici de la confraria, els representants d'aquest estament eren els administradors, primerament un eclesiàstic, i després a semblança de les corts catalanes s'instauraren també l'administrador Gaudí, l'artístic, i l'artesà, que són elegits com a representants de la Vint-i-quatrena.La Vint-i-quatrena: aquest òrgan tal i com és actualment es constituí l'any 1689. Els seus membres es reuneixen per controlar els béns i administrar totes les propietats de la imatge. Recorren la processó darrere el bisbe de Solsona.La Confraria: el grup més nombrós (al voltant d'unes 500 persones) és el que formen els diferents ciutadans catòlics de la parròquia de Solsona que s'inscriuen al Claustre. Són els encarregats de triar els seus representants a la Vint-i-quatrena.