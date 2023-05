Èxit de participació a la primera caminada popular de Sant Bernat

L'Associació de veins de Sant Bernat, entitat organitzadora de la primera caminada popular l'organització volem donar-vos les gràcies per haver par-ticipat en aquesta primera edició de la caminada. Estem molt contents i contentes i esperem que hàgiu gaudit dels llocs, racons i paisatges per on vau passar. Tenim ganes de continuar creant i vetllant per la millora de la zona, i de ben segur que l'any que ve hi tornarem. Moltes gràcies! També volem afegir que a la zona de Sant Bernat, com segurament altres zones, patim abocaments de residus en boscos i camins. Llocs de pas on podríem passejar gaudint de la natura i on a vegades trobem sor-preses molt desagradables. Si us plau, respectem l'entorn que ens envolta i llencem els residus on toca.