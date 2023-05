Una estudiant del CTFC rep el 2n premi al millor pòster científic a la Universitat de Cambridge

L’estudiant de doctorat, del grup deha rebut el 2n premi al millor pòster a la 21ª Conferència d’Estudiants de Ciències de la Conservació.Organitzada pel departament de Zoologia de la, la Conferència, celebrada del 28 al 30 de març, és un punt de reunió per a joves investigadors de tot el món. Durant la conferència,L’estudi se centra aAquests terrenys sense cultivar són positius per a les aus d’ambients agrícoles, ja que ofereixen zones de refugi i aliment, especialment en un context d’intensificació agrícola. Tanmateix, no tots els guarets són iguals.Usant dades de censos d’aus estepàries recopilades durant vuit anys pel grup de Biologia de la Conservació del CTFC, el treball assenyala les característiques necessàries per a la conservació d’aquestes aus mitjançant la gestió adaptativa de guarets.L’equip investigador ha determinat queEl treball conclou que les mesures de conservació que promouen guarets per a aus estèpiques poden millorar la seva eficàcia fent una selecció prèvia dels camps a deixar en guaret. Tot i això, també van trobar diferències en les respostes a les variables de paisatge entre espècies, per la qual cosa subratllen la importància que les mesures de conservació tinguin objectius adreçats als requisits de les espècies d’interès.