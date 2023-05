​Clariana de Cardener acull l’acte central de la Setmana Internacional del compost

El compost, què és?

4 punts d’autoservei de compost al Solsonès

El properel local social de Clariana de Cardener acollirà la jornada tècnica “Fem compost al Solsonès”, en el marc de la Setmana Internacional del Compost 2023, que es celebra del 7 al 13 de maig.Aquesta jornada, organitzada per l’, tractarà sobre el compostatge a Catalunya i al Solsonès, la fertilització orgànica i els canvis esdevinguts en els darrers anys, i una taula d’experiències amb diferents experts que oferiran el seu testimoni. Finalment, per tancar la jornada, es farà unaPer a més informació i inscripcions, us poder dirigir a l’enllaç que us detallem tot seguit:El compost és una esmena orgànica que aporta beneficis als sòls i als cultius. La correcta gestió dels residus orgànics, el seu tractament biològic i la generació de compost, han permès aprofitar un recurs que contribueix a laa l’estalvi d’adobs químics, a la reducció de l’erosió i desertització i a la mitigació del canvi climàtic.Amb aquesta jornada es pretén visualitzar les diferents experiències i usos de la matèriaorgànica a la comarca del Solsonès, potenciant la difusió del cicle de la matèria orgànica al sector agrari.La temàtica d’enguany per La(ICAW 2023) és “For Healthier Soil, Healthier Food…Compost!”, és a dir, “sòls sans i aliments mésb saludables...Compost!”. Reciclant la matèria orgànica mitjançant el compostatge i utilitzant el compost com a adob, creem sòls sans i més fèrtils que produiran aliments més saludables. També es redueix la necessitat d’adobs químics i pesticides, s’afavoreix la retenció de l'aigua i l’emmagatzematge carboni al sòl, ajudant així a mitigar el canvi climàtic.Paral·lelament, del 8 al 14 de maig, el Consell Comarcal del Solsonès posarà; per tal que la ciutadania conegui el material i en pugui agafar per un ús domèstic (torretes, hort, jardí...).