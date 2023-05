Més de 80 tècnics i professionals van participar al Congrés d'Escoles Agràries a Olius

Inauguració del Congrés

L’entitat Europea Internacional, impulsora del Congrés, treballa per a la promoció de la formació agrària, alimentària i mediambiental

Del 19 al 21 d’abril, es va celebrar ela l’Escola Agrària del Solsonès, organitzat pel Servei de Formació Agrària del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) i la xarxa d’Escoles Agràries de Catalunya.Al llarg d’aquests dies, es van desenvolupar un seguit d’activitats, conferències, visites tècniques i tallers, centrats en la, i es va comptar amb experts de diversos organismes, com l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), la Diputació de Lleida, el DACC, els Bombers de Catalunya o CaixaBank. L’esdeveniment va reunir a més de 80 membres de les escoles agràries d’altres regions d’Espanya, des d’Aragó i Cantàbria, fins a Extremadura i Canàries, entre altes.va comptar amb la presència de Carmel Mòdol, secretari d’Alimentació del DACC; Francisco Fernández, coordinador d’Europea Espanya; Carina Termens, directora de Negoci Agrari de Catalunya de CaixaBank; Joan Minguet, cap del Servei de Formació Agrària i president d’Europea Espanya; i, Antoni Márquez, alcalde d’Olius. També es va comptar amb la presència de representants del Departament d’Educació i del MAPA.Durant els tres dies de congrés, es va debatre i exposar diversos temes, com per exemple:, el seu potencial en el sector agroalimentari i forestal i experiències pràctiques a Lleida; accions que duen a terme les Escoles Agràries de Catalunya en matèria de sostenibilitat; les xarxes de qualitat i ISO 14.001 en centres educatius; paisatges resilients,certificacions forestals i col·laboracions amb xarxes de la UE; necessitats de formació professional del sector de la indústria agroalimentària a Espanya (perspectiva 2030).També, es van fer, com ara al Pla d’Abella, una empresa agropecuària d’oví i cabrum amb obradors propis, botiga i restaurant; la Granja Godall, una empresa agropecuària de porcí i transformació agroalimentària; al CTFC, entre d’altres. Escoles agràries de 12 comunitats autònomes vam poder compartir experiències molt enriquidores. A més a més, es van organitzar diverses activitats culturals i turístiques per conèixer la comarca del Solsonès.El Congrés, que té lloc cada any en una regió diferent, és. Aquesta s’estructura mitjançant una presidència rotacional, i per aquesta raó, aquest any s’ha organitzat l’esdeveniment des de Catalunya. CaixaBank Dualiza ha col·laborat en el finançament del congrés d’aquest 2023.L’associació Europea Espanya es va constituir formalment en 1994 i forma part de l’entitat Europea Internacional, que agrupa organitzacions de 24 països d'Europa, que treballen per a la promoció de la formació agrària, alimentària i mediambiental.Actualment, més de nou-cents centres de formació professional estan vinculats a aquesta xarxa, entre els quals, es troben les Escoles Agràries de Catalunya.