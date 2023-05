L’accés a l’habitatge, la mobilitat sostenible i l’aposta pel comerç local, punts més destacats d’ApS‑CUP per les eleccions municipals

Alternativa per Solsona – CUP ha presentat el programa polític amb el qual concorrerà a les properes eleccions. Un treball fet amb ladels membres de l’assemblea local, però també de persones externes que han aportat idees al text. Segons la CUP es tracta d’una programa que parteix d’unai la concreta en un seguit depropostes concretes.Segons la CUP,, especialment de lloguer. Per això aposten per ampliar el parc públic d’habitatge, gravar fiscalment els pisos buits de grans tenidors o fomentar la masoveria urbana i les cooperatives d’habitatge.Un altre eix on posen pes els cupaires és la. Aquesta directriu enmarca diverses propostes de mobilitat, energia o gestió de l’aigua. En el cas de la mobilitat, l’objectiu de la CUP seriaen la mobilitat dins la ciutat. En aquest sentit, proposen pacificar el trànsit en espais de la ciutat com la Plaça del Camp, nucli antic o els entorns escolars. D’altra banda, en el programa polític també s’hi troben propostes per afavorirencaminades a dependre menys dels combustibles fòssils.A nivell econòmic, la CUP planteja unaPer això planteja facilitar el relleu dels comerços en procés de jubilació i impulsar unaperquè part les subvencions municipals es gastin en comerços locals.La CUP també proposa unaque s’integri dins el ric teixit associatiu de la ciutat. En aquest context, els cupaires també proposen que l’Ajuntament aporti visió global, promogui la coordinació entre entitats i impulsi una programació cultural diversa i de qualitat. Pel que fa a l’esport, parlen d’impulsar un pla integral dePer acabar, la CUP també creu prioritariprocurar que l'Ajuntament presti el màxim de serveis possibles de manera eficient, i incorporar una perspectiva social, ètica, ecologista i feminista a la institució.

Programa Cup Solsona 2023 by naciodigital on Scribd