​Noves activitats del projecte Bassadòria de Territori de Masies arriben a Castelltallat i a la Fira de Sant Ponç de Prades

Les pròximes activitats de Bassadòria es realitzaran aquest cap de setmana i es traslladen al sud del Solsonès i a rodalies, a l’entorn de la Serra de Castelltallat

La primera activitat serà aquest divendres al Casal de Castelltallat i serà una xerrada sobre l’estat de. Començarà a les 6 de la tarda i hi haurà dues ponències. Primer intervindrà la Isabel Pujadas Rovira, tècnica del servei de sanitat vegetal i coordinadora de grup de treball de la papallona del boix del, que comentarà el tema de les espècies invasores i de nous enfocaments per a la seva gestió. La segona ponència serà a càrrec de la, tècnica del servei de gestió forestal i membre del grup de treball de la papallona del boix del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i parlarà sobre la papallona del boix, la seva distribució i danys a Catalunya.La següent jornada serà a la, que aquest any es recupera. Es realitzaran diferents activitats durant el matí. Es començarà a primera hora a les 8 del matí amb una ruta guiada a la Serra del Pal, de l’entorn de l’Espai Natural PEIN Serra de Castelltallat, estarà guiada a càrrec de Sàmara Natura i té una durada aproximada d’1 h i mitja, el cost de l’activitat és de 5 € i inclou llibret de ruta. Es poden fer les inscripcions a informacio@territoridemasies.cat i al telèfon 693054437.La següent activitat serà una sessió de, sòcia de la cooperativa i també tindrà un preu de 5€. Al migdia a 2/4 de 12 començarà un darrer taller familiar dea càrrec de. Per aquestes tres activitats es necessita inscripció prèvia, es pot fer a informacio@territoridemasies.cat i al telèfon 693054437, les sòcies de Territori de Masies tenen un descompte d’un 20€.A part d’aquestes tres activitats durant tot el matí es podrà visitarTambé es podrà visitar l’exposició d’El projecte de Bassadòria és un projecte de Territori de Masies Coop que sintetitza i treballa per un dels principals objectius de la cooperativa:del Territori de Masies, com a font de treball, de la cultura pagesa i de la sostenibilitat. D'ara fins a l'estiu es realitzaran diferents activitats com xerrades, rutes, tallers, debats i sensibilització per donar a conèixer aquells hàbitats i espècies que es veuen amenaçades per la pèrdua de qualitat d'aquests paisatges, els impactes que poden tenir en ells males pràctiques d'accés al medi natural, i el com reconèixer i fer front a les principals espècies invasores. Trobareu tota la informació a les xarxes de la cooperativa i a territoridemasies.cat/bassadoria del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i del Tercer Sector Ambiental de la Generalitat de Catalunya. Així com rep el suport d'Ara Lleida, la Diputació de Lleida, l'Institut d'Estudis Ilerdencs i el Patronat de Turisme del Solsonès i el Consell Comarcal del Solsonès. Disposa també el segell de venta de proximitat, segons el Decret 24/2013, la venda de proximitat està regulada i permet identificar la pagesia catalana que ven els seus productes.