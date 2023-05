Junts pel Solsonès afirma que el superàvit del Centre Sanitari s'ha fet a costa del personal laboral

La gestió pèssima del Centre Sanitari del Solsonès: la festa l’han pagat els treballadors!

Guarda't de la hipocresia, perquè és mala malaltia. La dita ho diu ben clar. I si parlem d’“hipocresia” i de “malaltia”, per força hem de referir-nos a les darreres afirmacions d’Esquerra Solsonès en referència al Centre Sanitari de la comarca.Unesque, sincerament, haurien de fer pujar els colors, de pura vergonya, als polítics que les han fet.Se’ns parla del gran-si, aquell mateix centre que fa quatre dies, segons aquest mateix partit, era perillosament deficitari-, un superàvit que l’exercici passat va assolir, diuen, els 664.000 euros. Però el que no mencionen és que aquest romanent no respon al fet d’haver portat a terme una gestió brillant ni al d’haver aconseguit grans subvencions:que treballa en el centreI perquè diem que s’ha assolit a costa dels treballadors i treballadores? Molt senzill: cal recordar que el personal de l’hospital, com a resultat evident d’una mala gestió, va haver de renunciar a les DPO’s, les retribucions variables en funció d’uns objectius marcats per l’entitat, corresponents als anys 2018 i 2019 (i no parlem de les del 2021 i 2022, encara pendents de cobrament). També van perdre els increments salarials corresponents als anys 2017, 2018 i 2019.. Estem parlant d’una xifra que supera amb escreix els 300.000 euros. Diners que sí van cobrar els professionals d’altres centres sanitaris. I ara parlen de romanents? Escandalós!amb crítiques continues a la presidència del Consell Comarcal per la falta de transparència i de voluntat de negociació, a les acaballes del 2020, finalment, es va arribar a un acord amb els treballadors, però això no treu que aquests hagin perdut uns ingressos que els hi pertocaven.Esquerra Solsonès afirma també que l’any 2015, quan van entrar ells, la situació econòmica del centre sanitari era crítica.: la realitat és que aquell any hi havia un romanent de tresoreria de més de 500.000 euros, quantitat que es va anar reduint fins als 260.000 euros de l’any 2020. Els anys 2021 i 2022 la situació econòmica del centre remunta perquè s’incrementen les tarifes del CatSalut i els ingressos per l’activitat extraordinària derivada del COVID-19 (i el més indecent és que, d’aquestes partides, els treballadors no han rebut la part que els hi tocava). Per tot això,d’haver redreçat la situació, quan en realitat han estat els treballadors, que encara ara continuen amb els drets laborals retallats, els que han pagat la festa, sembla francament immoral.I a tota aquesta falòrnia cal afegir, no ens cansem de recordar-ho, l’afer de l’aprovació per part del Consell Comarcal de la compra d’uns terrenys que han costat l’, i que estan destinats teòricament a un nou CAP que ningú sap com ni quan es construirà. Una adquisició, feta a corre-cuita a poques setmanes vista d’unes eleccions que, potser, donaran pas a un nou equip de govern amb un plantejament sobre el centre sanitari radicalment diferent. El que en diem una “cacicada”, vaja.Hem de plantejar-nos seriosament, insistim, quin model de sanitat volem per al Solsonès. Hem de valorar acuradament els pros i contres del que comportarà un nou centre sanitari (sobre el qual no hi ha encara cap acord, i que no té projecte ni dates) i també de quina manera mantindrem i millorarem durant aquests suposats 6 anys el que ara ja tenim, amb millors equipaments i més personal mèdic. El que és segur és quePerò no solament hem de reflexionar sobre el model sanitari que més en convé, també hem ho hem de fer sobre si ens mereixem aquests (mals) gestors que, diem-ho clar, s’han encaparrat en. Si no en saben més, que ho deixin. Després de maltractar els drets laborals dels treballadors de l’hospital, ara volen retallar les prestacions sanitàries als veïns i veïnes del territori. I, amics i amigues, amb la salut de la gent no s’hi juga!