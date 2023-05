​El Centre de Formació de Persones Adultes visita el nucli antic de Solsona i el Quarto dels Gegants

Plaça de Sant Pere

Plaça de PalaU

Pou de Gel

Quarto dels Gegants

Plaça de la Catedral

Plaça de la Catedral

El dimecres 26 d’abril, tot l’alumnat del nostre centre va poder gaudir d’una, descobrint la seva història i molts detalls que ens passen desapercebuts. I vàrem acabar amb la visita al Quarto dels Gegants, per mantenir viu el nostre folklore.Es varen fer dues visites, una en horari de matí i l’altra en horari de tarda. Aquestes foren, al qual li agraïm la seva col·laboració.Aprofitem per donar les gràcies als guies que, amb la seva manera de fer i la vocació que van demostrar, van donar un valor afegit a la sortida.Tot l’alumnat va coincidir en què la visita va ser de gran interès i varen aprendre moltes coses.Hem de remarcar que per mitjà de les sortides, entre altres, l’alumnat aprèn, interacciona i posa en pràctica el respectar-se i estar els uns amb els altres.Objectius prou importants d’anar treballant, dia a dia.